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19 січня 2025, 16:20

Бойко більше не Герой України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій

19 січня 2025, 16:20
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фото: Юрій Бойко / Facebook
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У неділю, 19 січня, Володимир Зеленський позбавив звання Героя України народного депутата Юрія Бойка. Президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо нових санкцій

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — наголосив Володимир Зеленський.

Нові санкції передбачають позбавлення державних нагород та економічні обмеження. Окрім нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойка, у списку ще 17 осіб.

Нагадаємо, місяць тому, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила запит до Президента Володимира Зеленського щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Герой України".

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