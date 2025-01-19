Бойко більше не Герой України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій

фото: Юрій Бойко / Facebook

У неділю, 19 січня, Володимир Зеленський позбавив звання Героя України народного депутата Юрія Бойка. Президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо нових санкцій

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — наголосив Володимир Зеленський.

Нові санкції передбачають позбавлення державних нагород та економічні обмеження. Окрім нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойка, у списку ще 17 осіб.

Нагадаємо, місяць тому, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила запит до Президента Володимира Зеленського щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Герой України".