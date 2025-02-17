У Харківській області чоловік підірвав жінку гранатою

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Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру зловмиснику, який жбурнув гранату під ноги жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Квартирант, перебуваючи у стані сп’яніння, кинув в бік жінки ручну гранату після чого пролунав вибух. Власниця квартири отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до лікарні.

41-річного зловмисника затримали. Йому інкримінують ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали організаторів теракту біля ТЦК на Хмельниччині. Ними виявились наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент.