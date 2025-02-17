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17 февраля 2025, 14:19

В столице сгорело авто эксзамглавреда "Страна.юа" Крюковой, которая сейчас под санкциями

17 февраля 2025, 14:19
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фото: Украинская правда
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В Киеве сожгли Range Rover бывшего заместителя главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на правоохранителей и саму Светлану Крюкову, передает RegioNews.

Инцидент произошел 13 февраля. Правоохранители сообщили, что ближе к полуночи в одном из дворов в Деснянском районе произошло возгорание автомобиля Range Rover, фактическим пользователем которого является Крюкова.

"Машина сгорела. Так с Днем влюбленных меня еще никто не поздравлял. Месяц назад на меня указом президента наложили санкции. Среди прочего в пунктах указа числилось ограничение пользоваться и распоряжаться своим движимым имуществом. Поэтому я взяла водителя. Чаще всего на этом автомобиле водитель развозил по спортивным секциям детей, инцидент", – рассказала Крюкова.

Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад. К счастью, никто не пострадал.

Полиция устанавливает, что стало причиной возгорания. Проводятся соответствующие экспертизы и розыскные действия.

Сама же Крюкова заявила, что "заказчики ей понятны", но "называть имена конкретных лиц опрометчиво".

"Круг моих недоброжелателей широк и понятен, некоторые из них сказались задолго до санкций. В последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями… Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе кова.

Напомним, Владимир Зеленский 19 января подписал указ, придающий силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей.

В санкционный список в том числе и попала бывшая заместитель главреда "Страна.юа" Светлана Крюкова.

А на прошлой неделе СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

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