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Водій хотів об'їхати овець. Проте через високу швидкість він не впорався з керуванням. Внаслідок цього постраждала дитина

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Сам інцидент стався наприкінці травня минулого року. Тоді обвинувачений без водійських прав керував "ВАЗ-2103" у селі Озерне Ізмаїльського району. Відомо, що в машині були несправні гальма.

Водій спробував об’їхати стадо овець. Проте через перевищену швидкість він не впорався з керуванням та наїхав на дитину. Відомо, що дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, а також струс головного мозку та ще ряд не менш тяжких травм різних частин тіла.

Водій на засіданні суду визнав свою провину та розкаявся. Він також заявив, що готовий компенсувати всі збитки.

Суд вирішив позбавити його волі на п'ять років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. При цьому йому дали випробувальний термін на три роки. Крім того, він заплатить 15,755,96 гривень компенсації.

Нагадаємо, що 7 лютого в Рівненській області сталась аварія. Водій Opel Vectra здійснював обгін легковика Skoda Fabia, але не впорався з керуванням. Внаслідок цього машина злетіла у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.

Відомо, що в ДТП постраждав і сам водій, і його пасажири: 38-річна дружина, 16-річна донька та 14-річний син. Серед постраждалих також немовля. На момент аварії йому було лише 13 днів.