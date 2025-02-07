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07 лютого 2025, 20:46

У Запоріжжі затримали ділків, які заробляли на метамфетаміні

07 лютого 2025, 20:46
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали "на гарячому" продавців наркотиків у Запоріжжі. Під час обшуків у підозрюваних знайшли і гроші, і наркотичні речовини

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Поліцейські викрили чотирьох наркоділків, які в Зпоріжжі продавали метамфетамін та метадон. Їх затримали "на гарячому", коли вони продавали чергову партію свого товару.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних. У них знайшли 2 автомобілі, 12 мобільних телефонів, 7 банківських карток, електронні ваги, пакувальні матеріали, чорнові записи, понад 150 грамів кристалічної речовини (попередньо – метамфетамін), а також гроші.

"На цей час слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили усім чотирьом фігурантам про підозри. Їм інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Рівному викрили 21-річного чоловіка, який "з рук в руки" збував психотропні речовини "альфа-PVP". За даними слідства, він придбав та зберігав наркотики. Його затримали на "гарячому", коли він забирав посилку з наркотиками під вигаданим ім'ям.

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