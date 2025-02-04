У КМВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ

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Вночі Київ атакували ворожі ударні дрони. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах, в амбулаторії та господарських будівлях

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.

"Дякую нашим воїнам, розрахункам ППО за успішне знищення ворожих цілей. На щастя, ударні дрони держави-терориста знешкоджуються, не долітаючи до своїх цілей. Проте падіння уламків також становить небезпеку", - зазначив Ткаченко.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі Києва виявили уламки ворожого дрону на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Виникли пожежі на трьох підприємствах. А на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджене промислове підприємство.