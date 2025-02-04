На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство: сталася пожежа
Росіяни продовжували бити по Нікопольщині ввечері та вночі. Застосовували РСЗВ "Град" і важку артилерію, спрямували й дрон-камікадзе
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, ввечері 3 лютого російські окупанти вдарили по селу Надеждівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув мирний житель.
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