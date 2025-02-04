Росіяни вночі атакували Черкащину: виникли пожежі на трьох підприємствах

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В ніч на 4 лютого російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Черкасах внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

За попередніми даними, постраждалих немає.

"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", – зазначив Табурець.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджене промислове підприємство.