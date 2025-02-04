Росіяни вночі атакували Черкащину: виникли пожежі на трьох підприємствах
В ніч на 4 лютого російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
"По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Черкасах внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.
За попередніми даними, постраждалих немає.
"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", – зазначив Табурець.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджене промислове підприємство.
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Російська армія за добу втратила в Україні 1270 солдатів
04 лютого 2025, 09:10На Донеччині росіяни вбили одного жителя і ще двох поранили
04 лютого 2025, 09:10В Печерському районі Києва впали уламки дрона: що відомо
04 лютого 2025, 08:52Аварійні відключення світла ввели у чотирьох областях України
04 лютого 2025, 08:40Українці зможуть отримувати в "Дії" електронні направлення
04 лютого 2025, 08:12На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство: сталася пожежа
04 лютого 2025, 07:56Евакуація на Харківщині: з небезпечних територій потрібно вивезти 126 дітей
04 лютого 2025, 07:42Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей
04 лютого 2025, 07:29В Україні очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг
04 лютого 2025, 07:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »