В Печерському районі Києва впали уламки дрона: що відомо

ілюстративне фото: armyinform

У Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки російського дрона

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було.

Також стало відомо, що в амбулаторії ЦПМСД Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене 1 вікно. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Корабельний район Херсона, скинувши з дрона вибухівку. Внаслідок атаки вибухову травму та уламкові поранення обох ніг і лівої руки отримав 40-річний чоловік.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 4 лютого, в акваторії Чорного моря зафіксовані два ворожі кораблі. Один із яких є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет "Калібр"