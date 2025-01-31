У Миколаївській області на хабарі у 1000 доларів затримано директора комунального підприємства

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На Миколаївщині на хабарі затримано директора комунального підприємства Вознесенська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Миколаївської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний вимагав та одержав від жительки м. Миколаєва 1000 доларів США за виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України у робочому кабінеті після отримання неправомірної вигоди.

Чоловіка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області медики за хабар допомагали чоловікам отримати фіктивну інвалідність. За підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом лікарі вимагали 500 доларів США.