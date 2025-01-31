У Києві уламки російського дрона впали на багатоповерхівку: є пошкодження

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Сьогодні вранці, 31 січня, росіяни атакували Київ БпЛА. Внаслідок падіння уламків дрона є пошкодження багатоповерхівки

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці", — йдеться у повідомленні.

Мер столиці додав, що рятувальники та медики працюють на місці. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, вчора ввечері російські військові атакували безпілотником Краснопільську громаду на Сумщині. Ворожий Shahed поцілив у приватний будинок, постраждали двоє людей.