скріншот із відео

На фасаді 9-поверхового будинку на вул. Олени Теліги в Шевченківському районі Києва загорілася газова труба.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Працівники газової усунули витік газу, який стався з подальшим горінням на фланцевому з’єднанні газової труби низького тиску. Загоряння було ліквідоване.

У будинку тимчасово призупинено газопостачання. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.

За даними RegioNews, займання виникло приблизно о 9-й годині ранку. Пожежа почалася з чоловічої лазні.

Як відомо, Tsarsky City Resort – це один із найбільш люксових комплексів для тренувань і релаксу на Печерську, в центрі Києва. Його клієнтам гарантували "безпеку" від працівників ТЦК.