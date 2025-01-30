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30 січня 2025, 18:31

На станції Хрещатик чоловік наставив зброю на правоохоронців

30 січня 2025, 18:31
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Ілюстративне фото
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Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що це сталося на станції метро Хрещатик. Там 20-річний чоловік, судимий раніше уродженець Кіровоградщини, чіплявся до людей. Відомо, що він був п'яний. Коли йому зробили зауваження, він направив у бік правоохоронців пістолет. Попередньо, це була травматична зброя.

"За грубе порушення громадського порядку та насильство щодо працівника правоохоронного органу підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали чоловіка, який увірвався в чужий будинок і наставив пістолет на власника. Нападник обшукав житло, викрав особисті речі власників і втік, погрожуючи зброєю. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Також повідомлялося, що на Київщині чоловік розізлився на газову службу, яка відключала йому газ через борги. Через це він кинув коктейль Молотова в їхній трактор. Сам трактор загорівся.

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