Погрожує всіх розстріляти: анонім надіслав лист з погрозою до Київського ліцею
Учнів та працівників евакуювали
Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Київський 246 ліцей отримав лист з погрозою розстрілу всіх присутніх у закладі. Він також заявив, що шкода замінована. Невідомий вимагає мільйон гривень на картку.
На відео в соцмережах можна побачити, що всіх учнів та працівників вивели на вулицю.
Нагадаємо, що 29 січня "замінування" відбувалися на Дніпропетровщині. Там листи про замінування отримали міська рада Кривого рогу, медзаклади та низка місцевих медіа.
Виконавча директорка медіа "Перший Криворізький" Софія Скиба повідомила, що дійсно було отримане повідомлення про замінування редакції. Але згодом ця інформація не підтвердилась.
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