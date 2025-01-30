На одной из станций столичного метро человек упал на пути
На станции столичного метро "Дворец спорта" вечером, 30 января, девушка упала на пути
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы .
Известно, что люди, присутствовавшие на станции, подняли девушку из колеи. Однако она получила травмы.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, который на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами и сопротивлялся полицейским при задержании.
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