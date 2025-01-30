фото: mirmetro.net

На станции столичного метро "Дворец спорта" вечером, 30 января, девушка упала на пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Известно, что люди, присутствовавшие на станции, подняли девушку из колеи. Однако она получила травмы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, который на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами и сопротивлялся полицейским при задержании.