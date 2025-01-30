06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 20:35

На одной из станций столичного метро человек упал на пути

30 января 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
фото: mirmetro.net
Читайте також
українською мовою

На станции столичного метро "Дворец спорта" вечером, 30 января, девушка упала на пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Известно, что люди, присутствовавшие на станции, подняли девушку из колеи. Однако она получила травмы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, который на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами и сопротивлялся полицейским при задержании.

метро Киев инцидент Киевский метрополитен
В Киеве горела газовая труба в многоэтажке
30 января 2025, 19:04
На станции Крещатик мужчина наставил оружие на правоохранителей
30 января 2025, 18:31
Угрожает всех расстрелять: аноним направил письмо с угрозой в Киевский лицей
30 января 2025, 14:41
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Донецкой области разоблачили трех офицеров, воровавших горючее из воинской части
30 января 2025, 20:24
Украина получит от Швеции рекордный пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
30 января 2025, 20:13
Собачья свадьба на руинах Агентства оборонных закупок
30 января 2025, 20:01
Спасательные работы в Сумах завершены: обновленные данные о погибших и пострадавших
30 января 2025, 19:52
В Кировоградской области пьяная водительница предложила полицейским "решить вопрос" за взятку
30 января 2025, 19:50
Британцы передали украинцам бронированный автомобиль из "Формулы-1"
30 января 2025, 19:42
В Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений
30 января 2025, 19:39
В Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного
30 января 2025, 19:22
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, предприятия, газопровод и ЛЭП
30 января 2025, 19:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »