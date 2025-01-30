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Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что это произошло на станции метро Крещатик. Там 20-летний мужчина, судимый ранее уроженец Кировоградщины, приставал к людям. Известно, что он был пьян. Когда ему сделали замечание, он направил в сторону правоохранителей пистолет. Предварительно это было травматическое оружие.

"За грубое нарушение общественного порядка и насилие в отношении работника правоохранительного органа подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области задержали мужчину , который ворвался в чужой дом и наставил пистолет на владельца. Нападающий обыскал жилье, похитил личные вещи владельцев и скрылся, угрожая оружием. Теперь ему грозит заключение.

Также сообщалось, что в Киевской области мужчина разозлился на газовую службу, которая отключала ему газ из-за долгов. Поэтому он бросил коктейль Молотова в их трактор . Сам трактор загорелся.