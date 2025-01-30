В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос

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В соцсетях активно обсуждали необычный случай в одной из школ столицы. На перемене школьники играли в «ТЦК» и чуть не покалечились

Как передает RegioNews, об этом сообщает ТСН.

Стало известно, что на перерыве учащиеся играли в "ТЦК" и один рукой сделал другому захват шеи и чуть не сломал нос.

"Добрый день, уважаемые родители! Переговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня во время перерыва дети играли в игру "ТЦК" и выполняли захват рукой шеи, едва не сломавшей нос. Объяснительные написаны, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!", – такое сообщение опубликовали в соцсети.

Взрослых эта тема не удивляет, ведь "дети, что видят в то и играют".

В полиции говорят, что тоже видели сообщения о детских играх в "ТЦК", но был ли такой случай действительно правоохранители подтвердить не смогли.

Напомним, в Одессе работники ТЦК несколько часов избивали сына журналистки. Парень попал в медучреждение с многочисленными травмами. Против работников ТЦК открыли уголовное производство.