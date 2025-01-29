У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

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Кінець січня у столиці видався дуже теплим. У вівторок, 28 січня, третій день поспіль зафіксовано температурний рекорд

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Так, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 5,3°С. Це на 1,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 1983 року.

Нагадаємо, 26 та 27 січня обсерваторія фіксувала по два температурні рекорди у Києві.

Як відомо, тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися.