У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди
Кінець січня у столиці видався дуже теплим. У вівторок, 28 січня, третій день поспіль зафіксовано температурний рекорд
Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.
Так, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 5,3°С. Це на 1,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 1983 року.
Нагадаємо, 26 та 27 січня обсерваторія фіксувала по два температурні рекорди у Києві.
Як відомо, тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися.
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