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Про це повідомляється у петиції на порталі Київської міської ради, інформує RegioNews.

У петиції жителі столиці просять міську владу створити можливість для пасажирів відслідковувати рух міського транспорту. Зокрема, щоб люди могли бачити онлайн наближення маршруток до потрібних зупинок у режимі реального часу. Така функція доступна вже для комунального транспорту, але не для маршруток.

Автори петиції зазначають, що багато жителів столиці користується послугами маршруток, які, на жаль, неможливо відслідковувати в режимі реального часу. Наприклад, як через платформу Easy Way.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині оштрафували водія, який проігнорував зупинку руху в центрі міста під час щоденної хвилини мовчання. Всі водії на дорозі зупинилися, щоб вшанувати пам'яті полеглих на війні, однак один водій вирішив проігнорувати це. У результаті його оштрафували на 510 гривень.

Також повідомлялося, що на Волині водій маршрутки відмовився везти військового. Водій спочатку зупинив автобус, проте, коли підійшов чоловік у формі, він просто показав жестом, що нібито немає вільних місць. Волонтерка, яка розповіла цю історію, припустила, що водій не хотів брати пасажира, бо військові мають право на безкоштовний проїзд.