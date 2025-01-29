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Об этом сообщается в петиции на портале Киевского городского совета, передает RegioNews.

В петиции жители столицы просят городские власти создать возможность для пассажиров отслеживать движение городского транспорта. В частности, чтобы люди могли видеть онлайн приближение маршруток к нужным остановкам в режиме реального времени. Такая функция доступна для коммунального транспорта, но не для маршруток.

Авторы петиции отмечают, что многие жители столицы пользуются услугами маршруток, которые, к сожалению, невозможно отслеживать в режиме реального времени. К примеру, как через платформу Easy Way.

Напомним, ранее в Ровенской области оштрафовали водителя, который проигнорировал остановку движения в центре города во время ежедневной минуты молчания. Все водители на дороге остановились, чтобы почтить память павших на войне, однако один водитель решил проигнорировать это. В результате его оштрафовали на 510 гривен.

Также сообщалось, что на Волыни водитель маршрутки отказался везти военного. Водитель сначала остановил автобус, однако когда подошел мужчина в форме, он просто показал жестом, что якобы нет свободных мест. Волонтер, рассказавшая эту историю, предположила, что водитель не хотел брать пассажира, потому что военные имеют право на бесплатный проезд.