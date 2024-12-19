На Черкащині скасували автобусний рейс через витівки дітей, які закидали транспорт сніжками

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Днями в селі Дмитрушки Уманського району Черкаської області перевізник скасував рейс, бо учні місцевого ліцею кидали по автобусу сніжками

Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомила Дмитрушківська громада, передає RegioNews.

Зазначається, що перевізник вирішив припинити виконання рейсу за маршрутом Умань – Дмитрушки через поведінку учнів місцевого ліцею. Школярі неодноразово обкидали автобус сніжками, створюючи незручності для водія та пасажирів.

Інциденти повторювалися, тому з 17 грудня перевізник скасував вечірній рейс, який вирушав із Умані о 19:13.

"Просимо батьків провести роботу зі своїми дітьми та звернутися до перевізника з проханням відновити скасований рейс", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Умані на Черкащині правоохоронці викрили 31-річного зловмисника, який обікрав будинок військового, поки той захищає Україну на фронті. Чоловіка затримали на вулиці з пральною машиною.