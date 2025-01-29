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29 січня 2025, 13:45

Створює загрозу для Києва: Кличко у зверненні до Зеленського розкритикував очільника КМВА Ткаченка

29 січня 2025, 13:45
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скріншот із відео
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Віталій Кличко закликав Президента України Володимира Зеленського звернути увагу на дестабілізуючу діяльність нового начальника Київської МВА Тимура Ткаченка та розібратися зі спробою знищення місцевого самоврядування столиці

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні до президента, передає RegioNews.

У відео, адресованому Зеленському, він розповів, що люди з оточення президента займаються політичними інтригами. За його словами, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування.

"Новий начальник КМВА, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань. Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці", – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці додав, що Тимур Ткаченко намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Він також нагадав, що військова адміністрація — це тимчасовий орган, що "має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади".

"Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси. Прошу Президента, як гаранта Конституції, не допустити руйнування місцевого самоврядування — основи демократії", – закликав Віталій Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Тимур Ткаченко анонсував зміну очільників райдержадміністрацій Києва. За його словами, цевирішить питання безпеки та ефективної роботи столиці.

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