У Києві хвилину мовчання проводитимуть по-новому: що зміниться
У Києві напрацювали рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання
Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, передає RegioNews.
За її словами, хвилина мовчання о 9:00 має стати важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну.
Зазначається, що рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання:
- у мобільному застосунку "Київ Цифровий";
- через трансляцію оголошень у громадському транспорті;
- через звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності;
- на рекламних носіях.
Окрім того, розроблено рекомендації щодо текстового й аудіовізуального супроводження хвилини мовчання.
"Місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрового інформаційного повідомлення для інформування та нагадування про початок хвилини мовчання", - розповіла Муха.
У КМДА наголосили, що окрему увагу в рекомендаціях приділили адаптації проведення хвилини мовчання в умовах воєнного стану. Так, у разі оголошення повітряної тривоги, пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.
Рекомендації до проекту рішення передали до Київської міської ради - для подальшого розгляду та ухвалення на найближчому пленарному засіданні.
Довідка
Хвилина мовчання — короткочасне мовчання всіх присутніх де-небудь як вираження скорботи, глибокої поваги до загиблих, померлих.
16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 143/2022 про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Згідного з указом хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00.