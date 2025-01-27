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27 січня 2025, 15:40

У Києві хвилину мовчання проводитимуть по-новому: що зміниться

27 січня 2025, 15:40
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фото: КМДА
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У Києві напрацювали рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання

Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, передає RegioNews.

За її словами, хвилина мовчання о 9:00 має стати важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну.

Зазначається, що рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання:

  • у мобільному застосунку "Київ Цифровий";
  • через трансляцію оголошень у громадському транспорті;
  • через звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності;
  • на рекламних носіях.

Окрім того, розроблено рекомендації щодо текстового й аудіовізуального супроводження хвилини мовчання.

"Місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрового інформаційного повідомлення для інформування та нагадування про початок хвилини мовчання", - розповіла Муха.

У КМДА наголосили, що окрему увагу в рекомендаціях приділили адаптації проведення хвилини мовчання в умовах воєнного стану. Так, у разі оголошення повітряної тривоги, пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

Рекомендації до проекту рішення передали до Київської міської ради - для подальшого розгляду та ухвалення на найближчому пленарному засіданні.

Довідка

Хвилина мовчання — короткочасне мовчання всіх присутніх де-небудь як вираження скорботи, глибокої поваги до загиблих, померлих.

16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 143/2022 про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідного з указом хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00.

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