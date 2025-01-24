У Києві замінять голів районних державних адміністрацій
Для ефективної роботи у Києві замінять очільників районних державних адміністрацій. Нових керівників призначать найближчим часом
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця хоч і володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні, але навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.
"Мав плідну розмову з Президентом України. Вихід з цієї ситуації один — зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу — заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя", — пояснив Тимур Ткаченко.
Він додав, що нові керівники реалізовуватимуть ці завдання.
Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла вимагає звільнити Рустема Умєрова з посади міністра оборони України. За її словами, відставка Умєрова є нагальним та невідкладним питанням національної безпеки.