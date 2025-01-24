У Києві замінять голів районних державних адміністрацій

фото: facebook.com/timurtkachenko

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця хоч і володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні, але навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.

"Мав плідну розмову з Президентом України. Вихід з цієї ситуації один — зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу — заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя", — пояснив Тимур Ткаченко.

Він додав, що нові керівники реалізовуватимуть ці завдання.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла вимагає звільнити Рустема Умєрова з посади міністра оборони України. За її словами, відставка Умєрова є нагальним та невідкладним питанням національної безпеки.