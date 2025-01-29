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29 января 2025, 13:45

Создает угрозу для Киева: Кличко в обращении к Зеленскому раскритиковал нового главу КГВА Ткаченко

29 января 2025, 13:45
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скриншот с видео
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Виталий Кличко призвал Президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на дестабилизирующую деятельность нового начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко и разобраться с попыткой уничтожения местного самоуправления столицы

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении к президенту, передает RegioNews.

В видео, адресованном Зеленскому, он рассказал, что люди из окружения президента занимаются политическими интригами. По его словам, в Киеве проходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

"Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы", - подчеркнул он. Виталий Кличко.

Мэр столицы добавил, что Тимур Ткаченко пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, в нарушение закона. Он также напомнил, что военная администрация — это временный орган, который "должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти".

"Киевляне избрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы. Прошу Президента, как гаранта Конституции, не допустить разрушения местного самоуправления - основы демократии", - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, недавно Тимур Ткаченко анонсировал смену глав райгосадминистраций Киева. По его словам, это решит вопросы безопасности и эффективной работы столицы.

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Киев конфликт власть Кличко Виталий Владимирович КГГА КГВА Зеленский Владимир Ткаченко Тимур Фируддинович
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