Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків БпЛА в столиці

фото: ДСНС

Після ранкової атаки столиці в Деснянському районі впали уламки безпілотника: загорілися трава й чагарники. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає

Про повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Там зазначили, що під час чергової ранкової атаки на столицю уламки БпЛА впали на відкриту територію у Деснянському районі. Відтак загорілися трава й чагарники окремими осередками.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.

Нагадаємо, зранку 29 січня росіяни двічі атакували столицю безпілотниками. Під час першої уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі. Під час другої - виникла пожежа на відкритій місцевості.

Відомо, що у ніч на 29 січня російські війська випустили по Україні 57 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 29 дронів, ще 14— локаційно втрачені.