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29 січня 2025, 12:15

Вночі росіяни запустили по Україні понад 50 "шахедів": як відпрацювала ППО

29 січня 2025, 12:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 29 січня російські війська випустили по Україні 57 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 29 дронів, ще 14— локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Чауда (ТОТ Криму), Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму.

"За попередніми даними, станом на 09.30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Нагадаємо, близько 9-ї години росіяни атакували Київ. Працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА.

РФ війна ракета БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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