Росіяни знову атакували Київ: уламки БПЛА впали у Деснянському районі
Близько 9 години росіяни знову атакували Київ. Працювала ППО. Є падіння уламків БПЛА
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості. Відтак загорілась трава та кущі.
Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих.
Зазначимо, це вже друга ранкова атака окупантів по столиці. Під час першої уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі.
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