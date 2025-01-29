Спасатели ликвидировали последствия падения обломков БПЛА в столице

фото: ГСЧС

После утренней атаки столицы в Деснянском районе упали обломки беспилотника: загорелись трава и кустарники. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Там отметили, что во время очередной утренней атаки на столицу обломки БПЛА упали на открытую территорию в Деснянском районе. Следовательно, загорелись трава и кустарники отдельными ячейками.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Напомним, утром 29 января россияне дважды атаковали столицу беспилотниками. Во время первого обломка вражеского дрона упали недалеко от метро в Дарницком районе. Во время второй – возник пожар на открытой местности.

Известно, что в ночь на 29 января русские войска выпустили по Украине 57 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 29 дронов, еще 14 локационно потеряны.