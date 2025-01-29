"Бронювання" та схованка від ТЦК: що відомо про елітний спорткомплекс Tsarsky, який горить у Києві

фото: tsarsky.com

Tsarsky City Resort – це один із найбільш люксових комплексів для тренувань і релаксу на Печерську, в центрі Києва. Його клієнтам гарантували "безпеку" від працівників ТЦК. Сьогодні вранці там виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews.

Ціни на абонементи, подейкують, там варіюються від 60 до 600 тисяч гривень. Серед клієнтів елітного закладу є різні українські знаменитості, наприклад, мільйонер-блогер, фігурант кримінальних проваджень і любитель розкоші Олександр Слобоженко.

Серед одних із найвідоміших клієнтів, за даними деяких медіа, – боксер, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик та футболіст Артем Мілевський.

Спорткомплекс Tsarsky City Resort неодноразово потрапляв у різного роду скандали. За інформацією ЗМІ, Tsarsky гарантував своїм клієнтам – чоловікам призовного віку – "безпеку" від працівників ТЦК. Зазначається, що "керівництво спорткомплексу працювало над цією проблемою на вищому рівні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.

За даними RegioNews, займання виникло приблизно о 9-й годині ранку. Пожежа почалася з чоловічої лазні.