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29 січня 2025, 09:54

У центрі Києва горить елітний спорткомплекс

29 січня 2025, 09:54
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фото: RegioNews
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Вранці 29 січня виникла пожежа у елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

На місці працюють рятувальні служби. Відвідувачів та персонал спорткомплексу евакуювали.

Tsarsky City Resort — люксовий комплекс для тренувань та релаксу на Печерську (вулиця Старонаводницька), у центрі Києва. Ціни на абонемент від 60 до 600 тис. грн. Серед клієнтів боксер Олександр Усик та футболіст Артем Мілевський. У ЗМІ раніше була інформація, що спорткомплекс гарантує своїм клієнтам-чоловікам призовного віку "безпеку" від працівників ТЦК.

Нагадаємо, зранку 29 січня росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Зафіксовано падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро. Згодом з'явилися фото з місця падіння уламків дрона.

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