У центрі Києва горить елітний спорткомплекс
Вранці 29 січня виникла пожежа у елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва
Про це повідомляє кореспондент RegioNews.
На місці працюють рятувальні служби. Відвідувачів та персонал спорткомплексу евакуювали.
Tsarsky City Resort — люксовий комплекс для тренувань та релаксу на Печерську (вулиця Старонаводницька), у центрі Києва. Ціни на абонемент від 60 до 600 тис. грн. Серед клієнтів боксер Олександр Усик та футболіст Артем Мілевський. У ЗМІ раніше була інформація, що спорткомплекс гарантує своїм клієнтам-чоловікам призовного віку "безпеку" від працівників ТЦК.
Нагадаємо, зранку 29 січня росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Зафіксовано падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро. Згодом з'явилися фото з місця падіння уламків дрона.