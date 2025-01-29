фото: RegioNews

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

На місці працюють рятувальні служби. Відвідувачів та персонал спорткомплексу евакуювали.

Tsarsky City Resort — люксовий комплекс для тренувань та релаксу на Печерську (вулиця Старонаводницька), у центрі Києва. Ціни на абонемент від 60 до 600 тис. грн. Серед клієнтів боксер Олександр Усик та футболіст Артем Мілевський. У ЗМІ раніше була інформація, що спорткомплекс гарантує своїм клієнтам-чоловікам призовного віку "безпеку" від працівників ТЦК.

Нагадаємо, зранку 29 січня росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Зафіксовано падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро. Згодом з'явилися фото з місця падіння уламків дрона.