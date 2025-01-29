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29 января 2025, 10:55

"Бронирование" и укрытие от ТЦК: что известно об элитном спорткомплексе Tsarsky, который горит в Киеве

29 января 2025, 10:55
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фото: tsarsky.com
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Tsarsky City Resort – это один из самых люксовых комплексов для тренировок и релакса на Печерске, в центре Киева. Его клиентам гарантировали "безопасность" от работников ТЦК. Сегодня утром там возник пожар

Об этом сообщает RegioNews.

Цены на абонементы, говорят, там варьируются от 60 до 600 тысяч гривен. Среди клиентов элитного заведения есть разные украинские знаменитости, например, миллионер-блогер, фигурант уголовных производств и любитель роскоши Александр Слобоженко.

Среди одних из самых известных клиентов, по данным некоторых медиа, боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик и футболист Артем Милевский.

Спорткомплекс Tsarsky City Resort неоднократно попадал в разного рода скандалы. По информации СМИ, Tsarsky гарантировал своим клиентам – мужчинам призывного возраста – "безопасность" от работников ТЦК. Отмечается, что "руководство спорткомплекса работало над этой проблемой на высшем уровне".

Напомним, ранее сообщалось, что в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort в центре Киева возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.

По данным RegioNews, возгорание возникло примерно в 9 часов утра. Пожар начался с мужской бани.

Киев пожар спорт ТЦК бронирование от мобилизации комплекс отдыха Tsarsky City Resort
Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности
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