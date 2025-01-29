Пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort: стали відомі подробиці

фото: RegioNews

Пожежа у спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва вранці 29 січня почалася з чоловічої лазні

Про це стало відомо кореспонденту RegioNews.

Загоряння у лазні виникло приблизно о 9 годині. Вогонь швидко поширився у приміщенні.

За інформацією очевидців, пожежна сигналізація не спрацювала. Персонал і відвідувачі були евакуйовані. Чи є постраждалі, на цей момент невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.