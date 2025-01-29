Пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort: стали відомі подробиці
Пожежа у спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва вранці 29 січня почалася з чоловічої лазні
Про це стало відомо кореспонденту RegioNews.
Загоряння у лазні виникло приблизно о 9 годині. Вогонь швидко поширився у приміщенні.
За інформацією очевидців, пожежна сигналізація не спрацювала. Персонал і відвідувачі були евакуйовані. Чи є постраждалі, на цей момент невідомо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort в центрі Києва виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.
У центрі Києва горить елітний спорткомплексВсі новини »
29 січня 2025, 09:54З'явилися фото з місця падіння уламків дрона у Києві
29 січня 2025, 08:37У Києві уламки БпЛА впали біля станції метро: є пошкодження
29 січня 2025, 06:50
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Пожежу в київському спорткомплексі Tsarsky загасили
29 січня 2025, 11:30Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів
29 січня 2025, 11:29Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
29 січня 2025, 11:06Майже 90% поляків хочуть, щоб непрацюючих українців позбавили виплат, - опитування
29 січня 2025, 11:01"Бронювання" та схованка від ТЦК: що відомо про елітний спорткомплекс Tsarsky, який горить у Києві
29 січня 2025, 10:55На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік
29 січня 2025, 10:40У Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто
29 січня 2025, 10:38Херсон та передмістя - під прицілом росіян: є загиблий та поранений
29 січня 2025, 10:30Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю близько $45 млн
29 січня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »