11:34  26 січня
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
11:02  26 січня
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
10:04  26 січня
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2025, 12:39

Працював через фіктивне підприємство: на Львівщині відправили за ґрати організатора схеми для ухилянтів

26 січня 2025, 12:39
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Суд на Львівщині виніс вирок організатору незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігурант отримав п’ять років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як довели у суді прокурори, 27-річний житель Львівщини здійснював переправлення чоловіків за кордон через фіктивне підприємство з міжнародних вантажних перевезень, створене на території України.

"Зловмисник укладав "липові" договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи "Шлях"", - йдеться у повідомленні.

До свого незаконного бізнесу чоловік залучив чотирьох спільників. Свої послуги фігуранти оцінювали у 5 тисяч доларів США з людини. "Клієнтами" групи ділків були чоловіки мобілізаційного віку.

Суд визнав організатора винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, раніше волинські прикордонники викрили чергову схему переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисники за грошову винагороду надавали українським чоловікам інформацію про маршрути руху та доставляли їх до місця старту.

Львівська область Шлях виїзд за кордон ухилянти ухилення від мобілізації
В Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків
24 січня 2025, 16:21
На Волині затримали зловмисників, які продавали чоловікам маршрути для втечі за кордон
24 січня 2025, 14:40
На Тернопільщині підприємці за 14 000 дoлapiв допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації
24 січня 2025, 14:03
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
26 січня 2025, 16:08
Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця
26 січня 2025, 15:41
Поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині
26 січня 2025, 15:09
У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит: ЗМІ пов'язують з цим відставку Чернишова
26 січня 2025, 14:29
Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення
26 січня 2025, 14:04
У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
26 січня 2025, 13:21
У Черкасах вкрали систему освітлення біля інсталяції, присвяченої зниклим безвісти військовим
26 січня 2025, 13:11
Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області
26 січня 2025, 12:07
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
26 січня 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »