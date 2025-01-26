Працював через фіктивне підприємство: на Львівщині відправили за ґрати організатора схеми для ухилянтів

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Суд на Львівщині виніс вирок організатору незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігурант отримав п’ять років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як довели у суді прокурори, 27-річний житель Львівщини здійснював переправлення чоловіків за кордон через фіктивне підприємство з міжнародних вантажних перевезень, створене на території України.

"Зловмисник укладав "липові" договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи "Шлях"", - йдеться у повідомленні.

До свого незаконного бізнесу чоловік залучив чотирьох спільників. Свої послуги фігуранти оцінювали у 5 тисяч доларів США з людини. "Клієнтами" групи ділків були чоловіки мобілізаційного віку.

Суд визнав організатора винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, раніше волинські прикордонники викрили чергову схему переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисники за грошову винагороду надавали українським чоловікам інформацію про маршрути руху та доставляли їх до місця старту.