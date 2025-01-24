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24 січня 2025, 09:31

Чергова атака на Україну: ППО збила 25 російських дронів, ще 27 локаційно втрачені

24 січня 2025, 09:31
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фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
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З вечора 23 січня сили оборони України збили 25 безпілотників, які російські військові запустили по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Росіяни атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 25 безпілотників у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

27 ворожих дронів-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Уражені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, на Київщині через падіння уламків дронів виникла пожежа в 10-поверхівці. Зруйнований приватний будинок. Загинули три людини.

На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки та авто.

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