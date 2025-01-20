На киевской таможне из посылки изъяли бивные моржа

фото: пресс-служба Киевской таможни

Сотрудники Киевской таможни сохранили от незаконного вывоза в США бивни моржа, находящегося под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, передает RegioNews .

По информации столичных таможенников, во время таможенного контроля в международной почтовой отправке, которая направлялась из Киева в США, таможенники обнаружили шесть частей бивней животных.

Специалисты Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в ходе экспертизы выяснили, что бивни принадлежат моржам. Морж (Odobenus rosmarus) находится под угрозой исчезновения и находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

В таможне отметили, что три из шести частей составляют один бивень, который, похоже, распылен недавно. На нем нанесена надпись: "Прощай, немытая чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей". С торца есть надпись "Уэлькаль. 1989 г.", а сбоку нанесен "На память Мошковским от Банах".

Конвенция CITES предусматривает, что для экспорта любого животного или растения, находящегося под защитой, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по выполнению требований Конвенция.

На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись, в международной почтовой отправке отсутствовали. Бивные моржа были изъяты.

Напомним, житель Тернополя попытался незаконно вывезти за границу уникальные палеонтологические ценности – окаменевшие ракоскорпионы в возрасте около 443 миллионов лет. Он отправил посылки в США, Таиланд и Испанию.