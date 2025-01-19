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19 січня 2025, 15:44

У Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки та захищав їх у суді

19 січня 2025, 15:44
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фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила в столиці ще одного агента воєнної розвідки Росії (ГРУ). Ним виявився адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників РФ. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Відомо, що спочатку юрист допоміг росіянам завербувати коригувальника вогню по Україні, а після затримання інформатора ― захищав його в суді.

За даними слідства, самого адвоката завербував співробітник російського ГРУ Віталій Наумов під час особистої зустрічі на території Росії ще в 2015 році.

Після початку повномасштабної юрист шукав нових агентів і захищав їх у судах. Крім того, він передавав російським спецслужбам інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи для ГРУ.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.

СБУ задокументувала злочини адвоката й затримали його в Києві. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який використовувався для комунікації з окупантами та іншими ворожими агентами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала чергового російського агента на Одещині. Зловмисник коригував російські удари по регіону, а для конспірації видавав себе за жінку.

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