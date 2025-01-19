Українська компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї

фото: СБУ

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, що допомагало Росії будувати спецлабораторії, в яких окупанти розробляють ядерну зброю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, до організації цієї схеми причетний власник української компанії, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники підприємства переправили до Росії велику партію профілю з нержавіючої сталі.

Цей металопродукт росіяни використовували для облаштування службових приміщень у російському інституті ядерних досліджень. На базі цієї установи проводять розробки нових ракет з ядерними боєголовками.

Аби приховати сліди незаконної діяльності, постачання організовували через підконтрольну компанію на Близькому Сході, звідки матеріали реекспортували до Росії.

Головна бухгалтерка українського підприємства займалася веденням фінансової звітності, що підтверджує зв'язок між обома компаніями.

Під час обшуків за адресами, пов’язаними з підприємством і його співробітниками, правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери та документацію, що свідчать про злочинну діяльність на користь РФ.

"Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.