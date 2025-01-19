13:45  18 січня
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП
13:17  18 січня
На Буковині мікроавтобус на смерть збив двох пішоходів: чоловіка та 17-річну дівчину
11:45  18 січня
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар
UA | RU
UA | RU
19 січня 2025, 10:00

Українська компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї

19 січня 2025, 10:00
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, що допомагало Росії будувати спецлабораторії, в яких окупанти розробляють ядерну зброю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, до організації цієї схеми причетний власник української компанії, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники підприємства переправили до Росії велику партію профілю з нержавіючої сталі.

Цей металопродукт росіяни використовували для облаштування службових приміщень у російському інституті ядерних досліджень. На базі цієї установи проводять розробки нових ракет з ядерними боєголовками.

Аби приховати сліди незаконної діяльності, постачання організовували через підконтрольну компанію на Близькому Сході, звідки матеріали реекспортували до Росії.

Головна бухгалтерка українського підприємства займалася веденням фінансової звітності, що підтверджує зв'язок між обома компаніями.

Під час обшуків за адресами, пов’язаними з підприємством і його співробітниками, правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери та документацію, що свідчать про злочинну діяльність на користь РФ.

"Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.

РФ СБУ затримання Дніпропетровська область Лабораторія фірми ядерна зброя
На Одещині затримали російського коригувальника, який видавав себе за жінку
17 січня 2025, 13:09
СБУ затримала бухгалтерку "Укрзалізниці" у Полтаві, яка працювала на спецслужби Росії
17 січня 2025, 11:34
Підірвали колію під час руху військового ешелону: на Рівненщині затримали російських агентів
16 січня 2025, 11:56
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
19 січня 2025, 09:30
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
19 січня 2025, 08:10
РФ вдарила "Іскандером" по громаді на Харківщині: є руйнування, постраждала жінка
19 січня 2025, 04:20
Ракетна атака на Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло людини, кількість постраждалих зросла до 12
19 січня 2025, 01:40
Житель Харківщини багато років ґвалтував свою неповнолітню доньку: йому загрожує довічне
19 січня 2025, 00:05
У Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності
18 січня 2025, 19:10
Сина нардепа викрили на розкраданні грошей на Львівщині: що відомо
18 січня 2025, 18:31
На Одещині затримали трьох "військових" з Києва, які планували втекти за кордон
18 січня 2025, 17:52
Водійські права за 750 доларів: в Одесі затримали посередницю
18 січня 2025, 17:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »