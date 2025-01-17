СБУ затримала бухгалтерку "Укрзалізниці" у Полтаві, яка працювала на спецслужби Росії

фото: СБУ

СБУ викрила головну бухгалтерку однієї з філій "Укрзалізниці" в Полтавській області, яка через свого чоловіка, бойовика окупаційних угруповань Росії, передавала ворогу про рух військових ешелонів у регіоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, особливо ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку та боєприпаси.

Щоб отримати необхідні росіянам дані, посадовиця використовувала службову документацію, а також розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег.

Спочатку, як розповіли в СБУ, жінка передавала російським спецслужбам інформацію через свого чоловіка, який воював у складі російської армії у Донецькій та Запорізькій областях, а потім – її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

Фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави.

Слідчі повідомили жінці про підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила військового-контрактника, завербованого росіянами, який організовував підпали релейних шаф Укрзалізниці на Київщині.