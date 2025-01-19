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19 января 2025, 14:50

В Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки и защищал их в суде

19 января 2025, 14:50
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила в столице еще одного агента военной разведки России (ГРУ). Им оказался адвокат, вербовавший для российской спецслужбы новых агентов, а также защищавший в судах уже разоблаченных приспешников РФ. Фигуранту грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Известно, что сначала юрист помог россиянам завербовать корректировщика огня по Украине, а после задержания информатора защищал его в суде.

По данным следствия, сам адвокат завербовал сотрудник российского ГРУ Виталий Наумов во время личной встречи на территории России еще в 2015 году.

После начала полномасштабного юрист искал новых агентов и защищал их в судах. Кроме того, он передавал российским спецслужбам информацию о сотрудниках СБУ, указанных в материалах уголовных производств и разоблачающих предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы для ГРУ.

За каждое выполненное задание агент получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств.

СБУ задокументировала преступления адвоката и задержали его в Киеве. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, который использовался для коммуникации с оккупантами и другими вражескими агентами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", ― говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала очередного российского агента в Одесской области. Злоумышленник корректировал российские удары по региону, а для конспирации выдавал себя за женщину.

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