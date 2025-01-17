Смертельна пожежа на Чернігівщині: у житловому будинку згоріла людина
У п'ятницю вдень, 17 січня, у місті Новгород-Сіверський сталася пожежа у двоквартирному житловому будинку. Тіло загиблої жінки виявили надзвичайники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
Полум’я знищило дах та перекриття будівлі по всій площі, а також пошкодило стіни.
"Під час ліквідації займання вогнеборці виявили в оселі тіло 68-річної жінки", – йдеться у повідомленні.
Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії з’ясовують компетентні органи.
Нагадаємо, 17 січня у селищі Березанка Миколаївського району під час пожежі загинув 10-річний хлопчик.
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