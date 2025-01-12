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12 січня 2025, 13:33

Скандал з "мажорами", які перекривали дорогу у Києві: поліція показала відео з обшуків

12 січня 2025, 13:33
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фото: поліція
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Правоохоронці провели обушки у місцях проживання двох неповнолітніх, які зухвало поводилися у центрі Києва та слухали російську музику

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Йдеться про двох із групи молодиків, які перекрили дорогу та курили, спостерігаючи за затором, що утворився. Один із присутніх на відео хлопців, йшов вулицею міста й наспівував пісню зі словами "Я русский".

Під час обшуків у неповнолітніх виявили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж. Слідчі дії відбувалися у рамках відкритого кримінального провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

У поліції додали, що один із учасників інциденту раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він притягувався до відповідальності, суд призначити йому рік пробаційного нагляду.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці розшукали хлопця, який нещодавно розмістив у соцмережі відео своєї спроби спалити прапорці на Майдані Незалежності. Ці прапорці встановлюються в пам'ять про загиблих військовослужбовців.

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