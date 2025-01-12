Скандал з "мажорами", які перекривали дорогу у Києві: поліція показала відео з обшуків

фото: поліція

Правоохоронці провели обушки у місцях проживання двох неповнолітніх, які зухвало поводилися у центрі Києва та слухали російську музику

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Йдеться про двох із групи молодиків, які перекрили дорогу та курили, спостерігаючи за затором, що утворився. Один із присутніх на відео хлопців, йшов вулицею міста й наспівував пісню зі словами "Я русский".

Життя в кайф, під русняві пісні, постояти покурити серед дороги, поїздити в супроводі поліції (зневажаю цих хуєсосів), їзда в 16 років без прав. Мажори - діти опзжшників і всякої проруснявої хуйні. Хороша робота, СБУ.) Розумію військових, котрих нудить від столиці, мотивація топ. pic.twitter.com/3gM0m05GcK — СММник Данона (@svidkiDanona) January 10, 2025

Під час обшуків у неповнолітніх виявили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж. Слідчі дії відбувалися у рамках відкритого кримінального провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

У поліції додали, що один із учасників інциденту раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він притягувався до відповідальності, суд призначити йому рік пробаційного нагляду.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці розшукали хлопця, який нещодавно розмістив у соцмережі відео своєї спроби спалити прапорці на Майдані Незалежності. Ці прапорці встановлюються в пам'ять про загиблих військовослужбовців.