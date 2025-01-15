Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію

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Про це повідомила директорка ботсаду Наталія Заіменко, передає RegioNews.

Відповідну постанову про розірвання договору уже підготувала Національна академія наук України.

За її словами, керівництво ботсаду готове оприлюднити договір в якому, як вона запевняє, не йдеться про виділення землі під забудову. Утім поки не може цього зробити через те, що документ є конфіденційним. Ботсад звернувся до інвестора з листом, щоб той дозволив оприлюднити угоду.

Окрім того, Наталія Заіменко сказала, що договір "можна вважати таким, який не відбувся".

"Інвестор мав після 12 місяців після підписання договору надати інформацію, які саме об'єкти будуть підлягати реконструкції. Такої інформації нам не було надано. Додаткової угоди не було. Інвестор мав надати нам проектну документацію, яку ми теж не бачили. Тому ми вважаємо, що цей договір, відповідно до чинного законодавства, вважається таким, що не відбувся. І постановою президії НАН цей договір буде розриватися", — зазначила Заіменко.

Вона наголосила, що в договорі з інвестором йшлося виключно про реконструкцію, зокрема, першого корпусу, в якому планували розмістити банк насіннєвого фонду, адміністративного корпусу, гуртожитку, а також гаражних приміщень.

Нагадаємо, раніше Державна аудиторська служба за підсумками перевірки бюджетних програм Національної академії наук (НАН) та її установ повідомила, що землю Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка у Києві попри заборону передали під житлову забудову.

Керівники ботсаду назвали цю заяву "інформаційним вкидом" та запевнили, що жодного квадратного метра території ботсаду не було забудовано і не планується.

Президія Національної академії наук рекомендувала столичному ботсаду достроково розірвати інвестиційний договір.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України – науково-дослідна установа для проєктування і створення нових ботанічних садів і парків, розробки наукових основ охорони біорізноманіття, озеленення та фітодизайну підприємств і організацій, а також інших напрямків теоретичної та прикладної ботаніки.

Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України та є об'єктом комплексної охорони, належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загально державного значення.

Одним із головних завдань ботанічного саду є проведення досліджень у галузі охорони природи, створення бази для збереження генофонду рослин і всього біологічного різноманіття, а також просвітницька діяльність з питань екології та використання рослин.