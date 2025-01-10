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10 січня 2025, 05:05

Кинув зі сходів і бив ногами: киянин жорстоко вбив безпритульного собаку

10 січня 2025, 05:05
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фото: Київська міська прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру 31-річному мешканцю Києва, який жорстоко вбив собаку. Зловмисник, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку підібрав на вулиці

Про це інформує пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловік кинув собаку зі сходів, а потім добив її ногами. Від отриманих травм тварина загинула на місці злочину.

Підозрюваного затримали. Ним виявився раніше судимий житель столиці. За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі повідомили чоловіку про підозру.

"На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою. За вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд визнав винним у жорстокому поводженні з твариною 65-річного жителя села Мощун на Київщині, який застрелив собаку на очах в дітей.

підозра Київ собака убивство затримання тварини Побиття
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