Бросил с лестницы и бил ногами: киевлянин жестоко убил беспризорную собаку

фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему жителю Киева, который жестоко убил собаку. Злоумышленник, поссорившись со своей сожительницей, решил согнать злобу на животном, которое подобрал на улице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчина бросил собаку с лестницы, а затем бил ее ногами. От полученных травм животное погибло.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый житель столицы. По факту жестокого обращения с животным следователи сообщили мужчине о подозрении.

"На время следствия по решению суда он будет находиться под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, суд признал виновным в жестоком обращении с животным 65-летнего жителя села Мощун в Киевской области, который застрелил собаку на глазах у детей.