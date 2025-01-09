Поліція затримала молодиків, які влаштували бійку в центрі Києва
Інцидент стався вчора ввечері, 8 січня, на вулиці у Печерському районі столиці. Учасників бійки затримали. Один із молодиків був озброєний пістолетом
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
"На місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події. Попередньо встановлено, що у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цього конфлікту.
Нагадаємо, у Львові в новорічну ніч біля Оперного театру побилися молодики.
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