Поліція затримала молодиків, які влаштували бійку в центрі Києва

фото: Нацполіція

Інцидент стався вчора ввечері, 8 січня, на вулиці у Печерському районі столиці. Учасників бійки затримали. Один із молодиків був озброєний пістолетом

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

"На місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події. Попередньо встановлено, що у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цього конфлікту.

Нагадаємо, у Львові в новорічну ніч біля Оперного театру побилися молодики.