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08 січня 2025, 07:10

У Києві в гуртожитку зарізали чоловіка

08 січня 2025, 07:10
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фото: Нацполіція
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В Оболонському районі столиці затримали 66-річного чоловіка, який під час сварки завдав смертельного ножового удару сусідові по гуртожитку. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася під час застілля в гуртожитку. У гості до 66-річного фігуранта прийшов сусід — 53-річний потерпілий. Між чоловіками виник конфлікт. Гість вирішив повернутися до своєї кімнати, однак господар, озброєний ножем, наздогнав його та завдав удару в живіт. Після цього нападник спокійно повернувся до своєї кімнати.

Поранений чоловік зміг вийти на вулицю, щоб покликати на допомогу. Вже без свідомості його знайшла сусідка, яка викликала "швидку”. На жаль, потерпілий помер. Поліція затримала підозрюваного.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру в умисному вбивстві. Суд обрав для фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині 17-річний хлопець вбив товариша у його день народження. Хлопцеві загрожує 15 років в'язниці.

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