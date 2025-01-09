Посадовець КП "Київпастранс" розтратив понад 1,8 млн грн на ремонті гуртожитку

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Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства "Київпастранс", який розтратив понад 1,8 млн грн на ремонті гуртожитку. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Злочинну схему викрили слідчі Подільського управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Києва за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Розслідування встановило, що влітку 2021 року посадовці КП "Київпастранс" і підрядна організація уклали договір на капітальний ремонт гуртожитку автобусної станції у Святошинському районі столиці.

Після завершення робіт керівник одного з підрозділів підприємства, змовившись із підрядником, підписав документи, які містили недостовірну інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт. Це дозволило незаконно перерахувати підряднику понад 600 тисяч гривень.

На початку 2022 року було укладено ще один договір на додаткові ремонтні роботи. Цього разу обсяги виконаних робіт у документах завищили майже на 1,2 млн гривень.

"Відтак, держбюджету було завдано збитків на понад 1 800 000 гривень", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення за попередньою змовою) та ч. 5 ст. 191 (Розтрата бюджетних коштів) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міськдержадміністрації і чотирьох його ймовірних спільників за підозрою у розкраданні понад 6 мільйонів гривень.