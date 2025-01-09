Чиновник КП "Киевпасстранс" растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития

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Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия "Киевпасстранс", который растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Преступную схему разоблачили следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований Киева при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры.

Расследование установило, что летом 2021 должностные лица КП "Киевпасстранс" и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт общежития автобусной станции в Святошинском районе столицы.

После завершения работ руководитель одного из подразделений предприятия, сговорившись с подрядчиком, подписал документы, содержащие недостоверную информацию об объемах и стоимости выполненных работ. Это позволило незаконно перечислить подрядчику более 600 тысяч гривен.

В начале 2022 г. был заключен еще один договор на дополнительные ремонтные работы. В этот раз объемы выполненных работ в документах завысили почти на 1,2 млн. гривен.

"Следовательно, госбюджет был нанесен ущерб более чем на 1 800 000 гривен", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 191 (Расход бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской горгосадминистрации и четырех его вероятных сообщников по подозрению в хищении более 6 миллионов гривен.