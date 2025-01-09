16:45  08 января
Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
18:47  08 января
ВСУ поразили командный пункт российской армии в Донецкой области
16:10  08 января
Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются
UA | RU
UA | RU
09 января 2025, 09:55

Чиновник КП "Киевпасстранс" растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития

09 января 2025, 09:55
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия "Киевпасстранс", который растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Преступную схему разоблачили следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований Киева при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры.

Расследование установило, что летом 2021 должностные лица КП "Киевпасстранс" и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт общежития автобусной станции в Святошинском районе столицы.

После завершения работ руководитель одного из подразделений предприятия, сговорившись с подрядчиком, подписал документы, содержащие недостоверную информацию об объемах и стоимости выполненных работ. Это позволило незаконно перечислить подрядчику более 600 тысяч гривен.

В начале 2022 г. был заключен еще один договор на дополнительные ремонтные работы. В этот раз объемы выполненных работ в документах завысили почти на 1,2 млн. гривен.

"Следовательно, госбюджет был нанесен ущерб более чем на 1 800 000 гривен", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 191 (Расход бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской горгосадминистрации и четырех его вероятных сообщников по подозрению в хищении более 6 миллионов гривен.

подозрение Киев Киевпастранс ремонт Чиновник коррупционная схема растрата
В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика
07 января 2025, 15:09
Командира воинской части на Днепропетровщине будут судить за закупку некачественной одежды на 140 млн грн
02 января 2025, 16:00
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
31 декабря 2024, 17:53
Все новости »
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
В Днепре через яму на дороге перевернулся автомобиль
09 января 2025, 10:55
Теракт возле здания ТЦК: в Днепре задержали супругов, изготовивших взрывное устройство
09 января 2025, 10:40
На Запорожье 9 января объявили Днем траура
09 января 2025, 10:25
Сладости за полмиллиона гривен: киевским наркодилерам грозит до 10 лет тюрьмы
09 января 2025, 10:14
Россияне убили 3 и ранили 10 жителей Херсонщины
09 января 2025, 09:32
Ночью украинская ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА других типов
09 января 2025, 09:11
Мир и стратегическая неопределенность: что нужно знать о заявлениях Трампа и 100 дней Келлога
09 января 2025, 08:55
Авиаудар по Запорожью: количество раненых увеличилось до 113
09 января 2025, 08:35
В Сумской области уничтожили 11 российских "шахедов", — ОВА
09 января 2025, 08:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »