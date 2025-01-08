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08 января 2025, 07:10

В Киеве в общежитии зарезали мужчину

08 января 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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В Оболонском районе столицы задержали 66-летнего мужчину, который во время ссоры нанес смертельный ножевой удар соседу по общежитию. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Правоохранители установили, что трагедия произошла во время застолья в общежитии. В гости к 66-летнему фигуранту пришел сосед — 53-летний потерпевший. Между мужчинами возник конфликт. Гость решил вернуться в свою комнату, однако хозяин жилья, вооруженный ножом, догнал его и нанес удар в живот. После этого нападавший спокойно вернулся в свою комнату.

Раненый мужчина смог выйти на улицу, чтобы позвать на помощь. Уже без сознания его нашла соседка, которая вызвала "скорую". К сожалению, потерпевший скончался. Полиция задержала подозреваемого.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение в умышленном убийстве. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области 17-летний парень убил товарища в его день рождения. Парню грозит 15 лет тюрьмы.

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